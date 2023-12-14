Путин заявил, что Украина продолжает потреблять российский газ

Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа и до сих пор потребляет его. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам года рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Украина получает деньги за транзит. И как там устроена газовая сеть? Как только газ вошел на территорию Украины — он расходится по территории Украины», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что поставки энергоресурсов в европейские страны продолжатся, в том числе через Украину, так как России невыгодно отказываться от денег, которые платят государства Евросоюза.

Кроме того, Путин назвал «Газпром» надежным партнером, который всегда исполнял и исполняет свои обязанности. По его словам, то, что Европа недополучает газ, это проблемы, к которым привели их собственные решения.

Также Путин заявил, что российский автопром не рухнул, а те, кто думал иначе, разочарованы.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский лидер готовился к мероприятию с вечера 12 декабря. «Газета.Ru» ведет трансляцию пресс-конференции.

Ранее Путин призвал государство не вмешиваться в дела блогосферы.