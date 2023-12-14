Санду рассказала, когда Россия и Молдавия смогут улучшить отношения

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не может говорить о «дружеских отношениях» с Россией до тех пор, пока она не изменит своего отношения к стране и ее гражданам. Соответствующее заявление Санду сделала в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

Президент Молдавии подчеркнула, что Кишинев поддерживает дружеские отношения со всеми странами, которые уважают его интересы.

В то же время она отметила, что Россия «шантажирует» Молдавию и угрожает ей «каждые два дня».

«Страны, которые нас не уважают, а я хотела бы напомнить, что Россия шантажирует нас, угрожает каждые два дня, против нашей воли держит свои войска на территории нашей страны. В этой ситуации, очевидно, мы не можем говорить о дружеских отношениях. Когда Россия изменит свое отношение к Молдове и ее гражданам, нам будет легче восстановить эти отношения», — сказала Санду.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

Ранее в Молдавии пообещали убрать Санду из власти.