Путин: членство Армении в СНГ, ОДКБ и ЕАЭС в интересах страны

Президент России Владимир Путин считает, что не в интересах Армении прекращать свое членство в объединениях СНГ, ОДКБ и ЕАЭС. Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции.

«Не думаю, что в интересах Армении прекратить свое членство в СНГ ЕАЭС и ОДКБ. Что касается отсутствия (премьер-министра Армении Никола. — «Газета.Ru») Пашиняна на мероприятиях — связано с некоторыми процессами в стране и не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих объединениях», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин во время пресс-конференции заявил, что Армения отказалась сама от Нагорного Карабаха и даже не проинформировала об этом Россию. Он отметил, что это связано со сложными внутриполитическими процессами.

14 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что при выполнении одного условия страна может подписать мирный договор с Азербайджаном уже в ближайшее время. По его словам, это возможно «если Азербайджан подтвердит (уже согласованные странами) принципы».

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. С тех пор идет обсуждение возможностей заключения мирного договора.

Ранее Армения и Азербайджан провели обмен военнопленными.