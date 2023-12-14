Путин: Армения отказалась от Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что Армения отказалась сама от Нагорного Карабаха и даже не проинформировала об этом Россию.

«Что касается Армении. Там непросты процессы, связанные с Карабахом. Это не мы отказались, а Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана. Это констатация факта, есть плюсы и минусы, так и произошло», — сказал Путин.

Он отметил, что это связано со сложными внутриполитическими процессами.

14 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что при выполнении одного условия страна может подписать мирный договор с Азербайджаном уже в ближайшее время. По его словам, это возможно «если Азербайджан подтвердит (уже согласованные странами) принципы».

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. С тех пор идет обсуждение возможностей заключения мирного договора.

Ранее Армения и Азербайджан провели обмен военнопленными.