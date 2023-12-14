Путин призвал государство не вмешиваться в дела блогосферы

Российская блогосфера максимально демократизирована, государству не нужно мешать ее развитию, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года.

«Блогосфера это свободная сфера, она максимально демократизирована. Главное, чтобы государство не мешало. Если чем-то мешает, то говорите, постараемся поправить. Единственное, что хотелось бы пожелать — ответственность на людях в сфере колоссальная, так как нет контроля со стороны государства. Надо исходить из этики и самоограничений», — заявил Путин.

Также сегодня президент пообещал увеличить поддержку регионального спорта.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский лидер готовился к мероприятию с вечера 12 декабря. «Газета.Ru» ведет трансляцию пресс-конференции.

Ранее Путин потребовал жестко пресекать попытки раскачать российское общество.