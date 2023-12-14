На Украине заявили о частичном снятии блокады на границе со Словакией

На границе Словакии и Украины частично восстановлен пропуск грузовиков. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

«Словацкая сторона частично восстановила пропускные операции в направлении въезда на свою территорию. Предварительно сообщалось, что на въезд в Словакию будут принимать по 2 автомобиля в час. Фактически за час пропускают по 3-4 грузовика», — говорится в сообщении ведомства.

Словацкие перевозчики присоединились к протестам польских коллег с блокированием движения транспорта через границу в начале декабря.

13 декабря в Словакии заявили о неготовности Украины вступить в ЕС.

10 декабря в Словакии сообщали о продолжении блокады на границе с Украиной.

В тот же день стало известно, что протесты венгерских дальнобойщиков на границе с Украиной пройдут без блокады.

Ранее в США заявили о проблемах в снабжении ВСУ из-за забастовки польских водителей.