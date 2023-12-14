Путин рассказал о текущих взаимоотношениях с Макроном

Россия готова возобновить контакты с Францией на высшем уровне, если французская сторона проявит к этому интерес. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос французского телеканала TF1 во время пресс-конференции по итогам года, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы готовы и дальше взаимодействовать с Францией, но с какого-то момента президент Франции [Эммануэль Макрон] прекратил с нами отношения. Не мы прекратили, не я прекратил, это он прекратил. Если интерес есть — пожалуйста, мы готовы. Интереса нет — мы обойдемся», — сказал российский лидер.

Он напомнил, что у него с Макроном всегда были хорошие рабочие отношения, и лидеры страны спокойно приезжали друг к другу обсуждать международную повестку, пока французский президент не прекратил контакты.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Путин пошутил про Минфин в ходе прямой линии.