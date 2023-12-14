В Турции заявили, что Ереван и Баку близки к мирному соглашению

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Азербайджан и Армения на данном этапе близки к заключению мирного соглашения как никогда. Об этом сообщает ТАСС.

«После 44-дневной войны, произошедшей три года назад, появилась историческая возможность добиться мира в регионе. Мы считаем, что сегодня как никогда такая возможность добиться мирного соглашения стала гораздо реальнее, и ее больше не следует избегать», — сказал Фидан.

Он также отметил, что Турция приветствует позитивный прогресс в заключении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что при выполнении одного условия страна может подписать мирный договор с Азербайджаном уже в ближайшее время.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в регионе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с его территории. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. С тех пор идет обсуждение возможностей заключения мирного договора.

Ранее Армения и Азербайджан провели обмен военнопленными.