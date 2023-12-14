Путин назвал изменчивыми действующие правила миропорядка

Основанного на правилах миропорядка не существует, все меняется каждый день в зависимости от интересов тех, кто говорит об этих правилах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года.

«Что касается миропорядка, основанного на правилах. Нет таких правил, на самом деле. Они меняются каждый день в зависимости от текущей политической конъюнктуры и сиюминутных интересов тех, кто об этом говорит», — заявил Путин.

В ходе пресс-конференции Путин также заявил, что Россия не отказывается от использования доллара, однако стране начали чинить проблемы в расчетах в американской и европейской валютах.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ. Иностранных журналистов допустят к освещению события при наличии аккредитации.

По предварительной информации, телеканалы выделили подведению итогов три часа эфирного времени. «Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

Ранее Путин заявил о стабильности в российской экономике.