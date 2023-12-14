Путин назвал отношения России и Китая гарантом мировой стабильности

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики являются одним из существенных гарантов стабильности в мире.

Глава государства подчеркнул, что Россия и Китай не создают никаких блоков, дружба двух этих стран направлена не против других стран, а к собственной пользе.

«Мы сотрудничаем — и в военной области, и в экономической, и в гуманитарной. Мы никаких блоков не создаем. Что мы видим со стороны Запада — это там они стараются дружить против кого-то», — сказал Путин.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Как рассказал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.

Все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента.