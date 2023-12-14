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Стала известна позиция Камалы Харрис по конфликту в Газе

Politico: Харрис призывала Байдена к решимости в обеспечении мира в секторе Газа

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Shawn Thew - Pool/CNP/Global Look Press

Вице-президент США Камала Харрис призывала американского президента Джо Байдена, а также других чиновников Белого дома обратить большее внимание на гуманитарный кризис в секторе Газа, подчеркивая необходимость создания решения о создании двух государств. Об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на источники.

«Вице-президент Камала Харрис говорила коллегам в администрации, что она хочет, чтобы Белый дом проявил больше озабоченности по поводу гуманитарного ущерба в Газе… По словам источников, президент Джо Байден входит в число чиновников, которых Харрис призвала проявлять больше чуткости к палестинскому гражданскому населению», — пишет газета.

По данным источников издания, Харрис считает, что Соединенным Штатам следует быть «жестче» по отношению к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Она также призывала администрацию Байдена быть «более решительными в поисках долгосрочного мира и решения о создании двух государств», пишет газета, цитируя свои источники.

До этого в США осудили применение Израилем неуправляемых бомб в Газе.

Ранее израильский дипломат сочла невозможным создание палестинского государства.

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