Путин сравнил конфликты на Украине и в секторе Газа

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции сравнил вооруженные конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.
Российский лидер назвал происходящее в секторе Газа «катастрофой». При этом он отметил, что все то, что сейчас происходит в палестинском анклаве на фоне проводимой Израилем операции, — такого на Украине нет.
Глава государства также согласился с мнением, что Газа превратилась в огромное кладбище для детей.
14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».
Как рассказал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.
Все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ).
«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.
Ранее сообщалось, что в Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента.