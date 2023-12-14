Путин сравнил конфликты на Украине и в секторе Газа

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции сравнил вооруженные конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.

Российский лидер назвал происходящее в секторе Газа «катастрофой». При этом он отметил, что все то, что сейчас происходит в палестинском анклаве на фоне проводимой Израилем операции, — такого на Украине нет.

Глава государства также согласился с мнением, что Газа превратилась в огромное кладбище для детей.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Как рассказал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.

Все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента.