Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ХАМАС заявили об отсутствии переговоров по освобождению заложников

В ХАМАС заявили, что движение не ведет переговоров об освобождении заложников

close
100%
Nasser Ishtayeh/Global Look Press

ХАМАС не ведет с посредниками переговоров об освобождении заложников, захваченных при нападении на Израиль. Об этом сообщает арабское издание «Аль-Араби аль-Джадид».

«На данный момент это официальная и последовательная позиция движения», — заявил один из членов руководства движения Басем Наим.

14 декабря сообщалось, что в ХАМАС перестали реагировать на предложения по переговорам о заложниках. Отмечалось, что Катар, который выступает в качестве посредника в конфликте между Израилем и ХАМАС, предложил движению сделку, «которая включала бы освобождение не только оставшихся женщин-заложниц, но и мужчин». Однако реакции не последовало.

12 декабря стало известно, что руководство палестинского движения ХАМАС и власти Израиля могут начать переговоры по поводу заключения новой сделки по обмену пленными на следующей неделе.

11 декабря в минобороны Израиля заявили, что готовы рассмотреть новые предложения по освобождению заложников в секторе Газа.

Ранее израильские военные обнаружили тренировочный центр ХАМАС в мечети.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами