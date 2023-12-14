В ХАМАС заявили об отсутствии переговоров по освобождению заложников

ХАМАС не ведет с посредниками переговоров об освобождении заложников, захваченных при нападении на Израиль. Об этом сообщает арабское издание «Аль-Араби аль-Джадид».

«На данный момент это официальная и последовательная позиция движения», — заявил один из членов руководства движения Басем Наим.

14 декабря сообщалось, что в ХАМАС перестали реагировать на предложения по переговорам о заложниках. Отмечалось, что Катар, который выступает в качестве посредника в конфликте между Израилем и ХАМАС, предложил движению сделку, «которая включала бы освобождение не только оставшихся женщин-заложниц, но и мужчин». Однако реакции не последовало.

12 декабря стало известно, что руководство палестинского движения ХАМАС и власти Израиля могут начать переговоры по поводу заключения новой сделки по обмену пленными на следующей неделе.

11 декабря в минобороны Израиля заявили, что готовы рассмотреть новые предложения по освобождению заложников в секторе Газа.

Ранее израильские военные обнаружили тренировочный центр ХАМАС в мечети.