Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кулеба заявил, что скептики оказались правы в оценках контрнаступления Киева

Кулеба признал правоту скептиков в оценках контрнаступления ВСУ

close
100%
Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что скептицизм в отношении оценок контрнаступления оказался оправданным, а начавшаяся после него фаза военного конфликта стала трудной для Киева и его союзников. Об этом он написал в статье для журнала Foreign Policy.

«Скептики правы в том, что наше недавнее контрнаступление не достигло быстрых успехов в освобождении занятых территорий», — считает Кулеба.

В материале он также отмечает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) было одной из фаз длительного противостояния с Россией, и новый этап боевых действий оказался сложным, поэтому в отношении планов Киева стали снова звучать скептические оценки. Речь идет о возможностях возвращения территорий, а также финансовой поддержке Украины, которая не может длиться вечно, уточнил глава МИД Украины.

В то же время украинский министр настаивает на продолжении поддержки со стороны Запада.

«Мы не должны позволить этому направить наш процесс принятия решений и нашу общую стратегию на катастрофический курс», — констатировал Кулеба.

До этого эксперт Центра стратегических и международных исследований Вашингтона Марк Канциан заявил, что если Соединенные Штаты прекратят оказывать военную помощь Украине, то ее вооруженные силы потеряют возможность наступать.

По мнению Канциана, по мере иссякания потока вооружения и финансов военный потенциал Киева будет уменьшаться. Эксперт дал прогноз, что уже в январе 2024-го ВСУ не смогут провести масштабное контрнаступление, а в феврале и вовсе потеряют способность осуществлять какие-либо атаки.

Ранее в США заявили, что утечки Пентагона отсрочили контрнаступление ВСУ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами