Кулеба заявил, что скептики оказались правы в оценках контрнаступления Киева

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что скептицизм в отношении оценок контрнаступления оказался оправданным, а начавшаяся после него фаза военного конфликта стала трудной для Киева и его союзников. Об этом он написал в статье для журнала Foreign Policy.

«Скептики правы в том, что наше недавнее контрнаступление не достигло быстрых успехов в освобождении занятых территорий», — считает Кулеба.

В материале он также отмечает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) было одной из фаз длительного противостояния с Россией, и новый этап боевых действий оказался сложным, поэтому в отношении планов Киева стали снова звучать скептические оценки. Речь идет о возможностях возвращения территорий, а также финансовой поддержке Украины, которая не может длиться вечно, уточнил глава МИД Украины.

В то же время украинский министр настаивает на продолжении поддержки со стороны Запада.

«Мы не должны позволить этому направить наш процесс принятия решений и нашу общую стратегию на катастрофический курс», — констатировал Кулеба.

До этого эксперт Центра стратегических и международных исследований Вашингтона Марк Канциан заявил, что если Соединенные Штаты прекратят оказывать военную помощь Украине, то ее вооруженные силы потеряют возможность наступать.

По мнению Канциана, по мере иссякания потока вооружения и финансов военный потенциал Киева будет уменьшаться. Эксперт дал прогноз, что уже в январе 2024-го ВСУ не смогут провести масштабное контрнаступление, а в феврале и вовсе потеряют способность осуществлять какие-либо атаки.

Ранее в США заявили, что утечки Пентагона отсрочили контрнаступление ВСУ.