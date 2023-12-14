Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Орбан перед саммитом ЕС встретился с европейскими лидерами

Орбан перед саммитом ЕС встретился с Макроном, Шольцем, фон дер Ляйен и Мишелем

close
100%
Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с лидерами Евросоюза, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши, его слова приводит ТАСС.

«На встрече присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель», — сообщил Хаваши.
При этом пресс-секретарь Орбана не уточнил деталей разговора лидеров.

До этого Виктор Орбан заявил журналистам, что Будапешт не поддерживает начало переговоров Европейского союза с Украиной о ее вступлении в блок.

Накануне Орбан заявил, что не позволит Европейскому союзу совершить ужасную ошибку и начать переговоры о вступлении Украины в блок, даже если останется единственным из 27 лидеров стран — членов ЕС.

Ранее сообщалось, что Литва не исключает решения вопроса по Украине в обход вето Венгрии.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами