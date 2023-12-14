Орбан перед саммитом ЕС встретился с европейскими лидерами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с лидерами Евросоюза, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши, его слова приводит ТАСС.

«На встрече присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель», — сообщил Хаваши.

При этом пресс-секретарь Орбана не уточнил деталей разговора лидеров.

До этого Виктор Орбан заявил журналистам, что Будапешт не поддерживает начало переговоров Европейского союза с Украиной о ее вступлении в блок.

Накануне Орбан заявил, что не позволит Европейскому союзу совершить ужасную ошибку и начать переговоры о вступлении Украины в блок, даже если останется единственным из 27 лидеров стран — членов ЕС.

Ранее сообщалось, что Литва не исключает решения вопроса по Украине в обход вето Венгрии.