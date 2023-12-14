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Путин заявил, что в новых регионах России еще многое нужно сделать

Путин: в новых регионах еще многое предстоит сделать, но Россия это сделает

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Алексей Майшев/РИА Новости

России предстоит еще очень многое сделать в новых регионах страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конфедерации по итогам года.

«Конечно, там еще очень многое нужно будет сделать. Мы сделаем это», — сказал Путин.

На пресс-конференции Путин говорил, что в федеральном бюджете ежегодно предусмотрено более 1 трлн рублей на развитие новых регионов. Также глава государства заявил, что новые регионы России заплатили в бюджет 170 млрд рублей.

Также президент отметил, что правительство Украины не уделяло должного внимания регионам, которые вошли в состав России.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября 2022 года в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». «Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

Ранее Путин объяснил цель демилитаризации Украины.

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