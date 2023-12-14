Путин: Украина не развивала регионы, вошедшие в состав России

Правительство Украины не уделяло должного внимания регионам, которые вошли в состав Российской Федерации. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года.

«Конечно, в других регионах ситуация капитально лучше. Связано это с тем, что почему-то так же, как и в Крыму, не уделяли киевские бывшие власти должного внимания этим регионам», — сказал Путин.

В ходе пресс-конференции российский лидер рассказал, что в федеральном бюджете ежегодно предусмотрено более 1 трлн рублей на развитие новых регионов.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября 2022 года в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ. Иностранных журналистов допустят к освещению события при наличии аккредитации. «Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

Ранее Путин рассказал, как Россия может помочь Палестине.