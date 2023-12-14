Путин заявил, что планирует встречу с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что может посетить Турцию в начале следующего года.

По словам главы государства, сейчас ведутся контакты с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по будущей встрече.

Путин отметил, что не так давно был готов посетить республику для встречи с Эрдоганом, но были проблемы с графиком коллеги.

«Думаю, что нам удастся с ним встретиться», — сказал Путин.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Как рассказал ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский лидер готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.

По словам представителя Кремля, все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ). Песков заверял, что каждый, кто поставил предметный вопрос, получит на него ответ в виде информации или в виде необходимых действий для решения проблемы.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента.