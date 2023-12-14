Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин назвал сумму, выделяемую из бюджета на развитие новых регионов России

Путин: в бюджете выделен 1 трлн рублей ежегодно на развитие новых регионов

close
100%
Александр Сухов/РИА Новости

В федеральном бюджете ежегодно предусмотрено более триллиона рублей на развитие новых регионов России. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам года сообщил президент России Владимир Путин.

«Ежегодно в бюджете федеральном предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов и вхождения постепенного в экономическую, социальную жизнь России», — заявил Путин.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября 2022 года в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Также на пресс-конференции Путин заявил, что новые регионы России заплатили в бюджет 170 млрд рублей.

Большая ежегодная пресс-конференция президента в 2023 году совмещена с прямой линией. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Путин объяснил цель демилитаризации Украины.

Все новости на тему:
Прямая линия Путина — 2023
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами