Путин назвал сумму, выделяемую из бюджета на развитие новых регионов России

В федеральном бюджете ежегодно предусмотрено более триллиона рублей на развитие новых регионов России. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам года сообщил президент России Владимир Путин.

«Ежегодно в бюджете федеральном предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов и вхождения постепенного в экономическую, социальную жизнь России», — заявил Путин.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября 2022 года в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Также на пресс-конференции Путин заявил, что новые регионы России заплатили в бюджет 170 млрд рублей.

Большая ежегодная пресс-конференция президента в 2023 году совмещена с прямой линией. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Путин объяснил цель демилитаризации Украины.