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Путин заявил, что ООН не справляется со своими функциями

Путин: ООН изначально создавалась, чтобы искать консенсус, но так не происходит

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что Организация Объединенных Наций (ООН) создавалась с целью достижения консенсуса между государствами, но сейчас подобного не происходит.

Глава государства, отвечая на вопрос о конфликте в секторе Газа, сказал, что ничего необычного в поведении ООН по ситуации в Газе нет, так как страны не могут прийти к консенсусу.

Президент также отметил важность сохранения механизма права вето в ООН. «Иначе организация станет просто говорильней», – сказал президент.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Как рассказал ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский лидер готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.

По словам Пескова, все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ). Песков заверял, что каждый, кто поставил предметный вопрос, получит на него ответ в виде информации или в виде необходимых действий для решения проблемы.

До этого стало известно, что в Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента.

Ранее Путин заявил, что Россия готова выстраивать отношения с США.

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Прямая линия Путина — 2023
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