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Молдавия желает реинтеграции Приднестровья до вступления в ЕС

Санду: Молдавия желает реинтегрировать Приднестровье до вступления в Евросоюз

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vonderleyen/Twitter

Молдавия желает мирным путем урегулировать приднестровский конфликт до вступления государства в ЕС. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду, ее слова приводит РИА Новости.

«Мы хотим иметь возможность реинтегрировать страну мирным путем, прежде чем вступить в ЕС», — заявила Санду.

По словам президента, власти Молдавии стремятся «в первую очередь к сохранению мира» в регионе и не допустить дестабилизации.

До этого молдавский вице-премьер Олег Серебрян заявил, что переговоры перестали играть главную роль в процесс реинтеграции Приднестровья в Молдавию.

Урегулирование конфликта в Приднестровье проходило в формате «5+2» при участии Тирасполя, Кишинева, России, Украины, ОБСЕ, США и Евросоюза. После начала СВО переговоры были приостановлены.

При этом в Приднестровье по-прежнему дислоцирована российская группировка войск. Бойцы охраняют склады, на которых находится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, вывезенных после вывода советских войск из европейских стран. Также ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые уже 30 лет сохраняют мир в регионе совместно с голубыми касками Молдавии и Приднестровья.

Ранее в Молдавии назвали условие для решения проблемы Приднестровья

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