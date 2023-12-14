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Путин назвал катастрофой ситуацию в секторе Газа

Путин назвал происходящее в секторе Газа катастрофой

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Ahmed Zakot/Reuters

Президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции назвал происходящее в секторе Газа катастрофой.

По его словам, в конфликте на Украине нет ничего подобного тому, что происходит в плане разрушений в секторе Газа.

Также глава государства отметил лидирующую роль турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в вопросе восстановления ситуации в Газе.

«Он безусловно один из лидеров, которые обращают внимание на эту трагедию, чтобы обеспечить условия для создания долгосрочного мира, дай Бог ему здоровья», — сказал Путин.

Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Путин готовился к подведению итогов года в прямом эфире с вечера 12 декабря. По словам Пескова, все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, обрабатывают представители Общероссийского народного фронта (ОНФ). Песков подчеркивал, что каждый, кто поставил точный вопрос, получит на него ответ в виде информации или в виде необходимых действий для решения проблемы.

Ранее Путин объяснил цель демилитаризации Украины.

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