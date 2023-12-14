Путин рассказал о пренебрежении интересами России Европой

Россия не портила отношений с Европой, это делали европейские страны в отношении РФ, пренебрегая ее интересами. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал в ходе пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным».

«Нормализация отношений [с Европой] зависит не только от нас. Мы не портили эти отношения», — утверждает российский лидер.

По словам главы государства, это Россию «пытались задвинуть куда-то на второй-третий план», не беря в учет интересы государства.

До этого Путин заявил, что РФ готова выстраивать отношения с США, но условий пока нет.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Путин заявил о небывалом падении уровня безработицы в России.