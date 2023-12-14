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Путин объяснил цель демилитаризации Украины

Путин: если Киев не хочет договариваться, мы вынуждены принимать военные меры

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Станислав Красильников/РИА Новости

Киев не пошел на договоренности, из-за чего Российская Федерация была вынуждена принимать другие, в том числе военные меры, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года.

«Не хотят договариваться — что ж, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры. Но сегодня Украина уже почти ничего не производит. Ну, пытаются что-то сохранить, но почти ничего не производит», — заявил Путин.

Также на пресс-конференции Путин рассказал, когда будет мир.

Кроме того, российский лидер заверил, что второй волны мобилизации в России не будет.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ. Иностранных журналистов допустят к освещению события при наличии аккредитации.

Ранее Путин заявил, что Украина практически все получает от Запада.

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