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Путин объяснил значение суверенитета для России

Путин: для России существование без суверенитета невозможно

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Гостином дворе в Москве объяснил значение суверенитета для РФ.

«Для такой страны, как Россия, существование без суверенитета невозможно. Укрепление суверенитета — главное», — отметил глава государства.

Также он отметил, что для власти важно безусловное обеспечение прав и свобод граждан стран и развитие политической системы.

Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский лидер готовился к подведению итогов года в прямом эфире с вечера 12 декабря. По словам представителя Кремля, все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ). Песков заверял, что каждый, кто поставил предметный вопрос, получит на него ответ в виде информации или в виде необходимых действий для решения проблемы.

Всего от граждан России поступило более 2 млн вопросов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в Москве началась пресс-конференция Путина.

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