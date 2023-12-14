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Орбан заявил, что Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС из-за ряда условий

Орбан: Венгрия не поддерживает начало переговоров ЕС с Украиной о ее членстве

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Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 14 декабря журналистам, что Будапешт не поддерживает начало переговоров Европейского союза с Украиной о ее вступлении в блок.

По его словам, сейчас нет смысла обсуждать этот вопрос, поскольку ЕС необходимо его обсудить «только тогда, когда будут выполнены все необходимые для этого условия».

Политик заявил, что было семь предварительных условий, Киев не выполнил три из них.

Накануне Орбан заявил, что не позволит Европейскому союзу совершить ужасную ошибку и начать переговоры о вступлении Украины в блок, даже если останется единственным из 27 лидеров стран — членов ЕС.

Агентство Bloomberg со ссылкой на советника премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балажа Орбана сообщало, что Венгрия готова отказаться от своего вето в отношении предоставления помощи Украине со стороны Европейского союза, однако оставляет свое членство в блоке «красной линией».

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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