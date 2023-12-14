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В Польше угрожают терактом в сейме во время зажжения ханукальных свечей

Польский правый активист Чвенька намерен взорвать бомбу в сейме

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Slawomir Kaminski/Reuters

Польский правый активист, а также бывший кандидат в сенаторы Яцек Чвенька угрожает «взрывом бомбы» в польском сейме в четверг во время зажжения ханукальных свечей. Об этом Чвенька сообщил в соцсети X (бывшая Twitter), его слова приводит агентство РИА Новости.

«В 16:01 в канцелярии сейма взорвется бомба. Ханукальная минора взлетит в воздух вместе с теми, кто ее зажигают», - заявил Чвенька.

Отмечается, что в 16:00 (18:00 мск) в четверг в польском сейме запланировано новое зажжение ханукальных свечей после того, как их потушил депутат Гжегож Браун.

До этого сообщалось, что прокуратура Польши возбудила дело в отношении депутата от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегожа Брауна, который потушил ханукальные свечи в здании парламента с помощью огнетушителя.

Ранее в Польше объявили сбор денег для депутата, затушившего ханукальные свечи.

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