Нарышкин предложил принцип для СНГ

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что странам Содружества Независимых Государств (СНГ) следует объединить усилия для противодействия деструктивной стратегии англосаксов «разделяй и властвуй». Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что стратегия Запада в отношении стран СНГ может быть сформулирована как «разделяй и властвуй».

«Ответом на эту разрушительную стратегию может быть только противоположный принцип... и звучит он как «объединяй и веди», — заявил глава СВР.

До этого Сергей Нарышкин заявлял, что западные государства из-за невозможности победить Российскую Федерацию попытаются затянуть конфликт на Украине, пытаясь превратить ее во «второй Вьетнам».

7 декабря Нарышкин заявил, что России надо «пробудиться от либерального дурмана 1990-х годов» и вернуться на свой путь.

Ранее Такер Карлсон захотел провести интервью с Путиным.