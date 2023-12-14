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Нарышкин предложил принцип для СНГ

Нарышкин предложил СНГ придерживаться принципа «объединяй и веди»

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что странам Содружества Независимых Государств (СНГ) следует объединить усилия для противодействия деструктивной стратегии англосаксов «разделяй и властвуй». Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что стратегия Запада в отношении стран СНГ может быть сформулирована как «разделяй и властвуй».

«Ответом на эту разрушительную стратегию может быть только противоположный принцип... и звучит он как «объединяй и веди», — заявил глава СВР.

До этого Сергей Нарышкин заявлял, что западные государства из-за невозможности победить Российскую Федерацию попытаются затянуть конфликт на Украине, пытаясь превратить ее во «второй Вьетнам».

7 декабря Нарышкин заявил, что России надо «пробудиться от либерального дурмана 1990-х годов» и вернуться на свой путь.

Ранее Такер Карлсон захотел провести интервью с Путиным.

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