Сенатор объяснил, почему в Краснодаре решили открыть аэропорт

Открытие аэропорта в Краснодаре — прямое следствие перелома на фронте в пользу России. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

«На фоне продолжающихся военных действий мы улучшаем жизнь в целом граждан России, которые проживают на юге. Открытые аэропорты, конечно, значительно упростят все вопросы, связанные с пассажирскими передвижениями», — отметил сенатор.

Аэропорт Краснодара может заработать в конце декабря, уже 15-го — запустят пробный рейс без пассажиров. Терминал был закрыт почти два года, с начала специальной военной операции (СВО). Несколько российских компаний уже заявили, что возобновят рейсы в Краснодар, если воздушная гавань начнет работать. Предполагается, что пассажирские лайнеры будут летать в обход Ростовской области. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В то же время в аэропорту Курска сообщили, что полеты не возобновятся до окончания СВО. Также остаются закрытыми воздушные гавани Ростова-на-Дону, Липецка, Элисты, Воронежа и Белгорода.

Ранее сообщалось, что подмосковные аэропорты установят комплексы для противодействия дронам.