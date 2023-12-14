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Политолог объяснил, в каком случае Запад полностью откажется от поддержки Киева

Политолог Блохин: Запад откажется от поддержки Украины после ее капитуляции

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Leah Millis/Reuters

Американист Константин Блохин прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в США. По его словам, которые приводит Tsargrad.tv, американскому лидеру Джо Байдену эта встреча была необходима, чтобы показать, что Запад по-прежнему с Киевом, и все идет по плану. Помощь сокращается, но отказа от поддержки не будет.

«Не в логике стран Запада просто так отказываться от страны, которая по территории сравнима с Францией и Германией. У них там Горбачевых и Ельциных нет, поэтому я думаю, что реальный отказ от поддержки Украины будет возможен, когда произойдет полная капитуляция, полный разгром ВСУ. Когда они поймут, что поддерживать Украину на плаву нет смысла», — сказал политолог.

Он предположил, что Вашингтон будет усиливать давление на Европу, чтобы перенести бремя поддержки Украины на Брюссель.

Агентство Bloomberg сообщало, что визит Зеленского в Соединенные Штаты провалился, поскольку ему не удалось добиться выделения необходимой финансовой помощи.

Как следует из текста, украинский лидер «умолял» законодателей США одобрить помощь в размере $61 млрд, необходимую для продолжения боевых действий, однако покинул Вашингтон без каких-либо обязательств со стороны своего главного союзника.

Ранее бывший главком НАТО рассказал, почему США разочаровались в Зеленском.

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