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Премьер Швеции назвал ситуацию в стране худшей со времен Второй Мировой

Премьер Кристерссон: ситуация в Швеции — худшая со времен Второй Мировой войны

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Henri Swzarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон обеспокоен ситуацией с безопасностью в своей стране. Об этом политик рассказал в интервью Financial Times.

»<...> Скандинавская страна сталкивается с худшей ситуацией с безопасностью со времен Второй мировой войны», — ссылается газета на слова главы шведского правительства.

Кристерссон отметил, что речь в данном случае идет не столько об угрозе со стороны России, сколько о разгуле бандитизма в Швеции. При этом премьер выразил уверенность, что властям удастся победить преступность.

В марте 2023 турецкое издание Anadolu сообщило, что по статистике в Швеции один из самых высоких показателей насилия с применением огнестрельного оружия в Западной Европе по причине растущего количества банд. Из-за роста числа преступлений шведские власти анонсировали увеличение финансирования судебной системы до 90 млрд крон, Ульф Кристерссон заявил, что страна никогда не сталкивалась с подобными бандами.

Ранее премьер Швеции ответил на призыв лидера правой партии сносить мечети в стране.

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