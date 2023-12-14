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Пресс-конференция Владимира Путина началась

В Москве началась пресс-конференция «Итоги года с Владимиром Путиным»

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«Газета.Ru»

В Москве началась пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ. Иностранных журналистов допустят к освещению события при наличии аккредитации.

По предварительной информации, телеканалы выделили подведению итогов три часа эфирного времени.

Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский лидер готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.

По словам представителя Кремля, все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ). Песков заверял, что каждый, кто поставил предметный вопрос, получит на него ответ в виде информации или в виде необходимых действий для решения проблемы.

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента.

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Прямая линия Путина — 2023
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