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Санду признала, что укрепление обороны Молдавии идет с поддержкой из-за рубежа

Президент Молдавии Санду: укрепление обороны идет с помощью зарубежной поддержки

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vonderleyen/Twitter

Молдавия продолжает укреплять государственную безопасность и сектор обороны в том числе с помощью иностранной поддержки. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду, ее слова приводит «Sputnik.Молдова».

«Молдова продолжает укреплять сектор безопасности и сектор обороны. Мы это делаем не только за свой счет, но и с помощью зарубежной поддержки», — заявила Санду.

Глава государства отметила, что у Молдавии есть проект стратегии национальной безопасности, и «на внешнем плане» страна продолжает «просить поддержки любого рода, чтобы укрепить безопасность нашей страны».

До этого Санду заявила в интервью кишиневскому телеканалу Vocea Basarabiei («Голос Бессарабии»), что исключает дружеские контакты с Россией.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в настоящее время Молдавия напоминает Украину во времена «Оранжевой революции», или так называемого первого майдана.

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