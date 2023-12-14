В США предложили Зеленскому признать Крым российским

Президент Украины Владимир Зеленский может рассмотреть вариант признания Крыма территорией Российской Федерации. С таким предложением выступил обозреватель агентства Bloomberg и адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в статье, опубликованной на сайте издания.

«Зеленский может рассмотреть возможность временной или даже постоянной уступки Крыма и «сухопутного моста», соединяющего его с Россией», — подчеркнул Ставридис.

С точки зрения обозревателя, такой вариант может быть возможен в обмен на молчаливое согласие на членство Киева в ЕС и НАТО.

До этого Ставридис отмечал, что украинские вооруженные силы смогут продержаться еще один год в условиях сокращения предоставляемой помощь со стороны Запада, после этого высока вероятность переговоров на условиях РФ.

Ранее сообщалось, что западные чиновники уверены, что мирные переговоры являются единственным способом урегулировать конфликт на Украине.