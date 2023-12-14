Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США предложили Зеленскому признать Крым российским

Экс-главком НАТО Ставридис: Зеленский может обменять Крым на НАТО и ЕС

close
100%
Сергей Мальгавко/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский может рассмотреть вариант признания Крыма территорией Российской Федерации. С таким предложением выступил обозреватель агентства Bloomberg и адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в статье, опубликованной на сайте издания.

«Зеленский может рассмотреть возможность временной или даже постоянной уступки Крыма и «сухопутного моста», соединяющего его с Россией», — подчеркнул Ставридис.

С точки зрения обозревателя, такой вариант может быть возможен в обмен на молчаливое согласие на членство Киева в ЕС и НАТО.

До этого Ставридис отмечал, что украинские вооруженные силы смогут продержаться еще один год в условиях сокращения предоставляемой помощь со стороны Запада, после этого высока вероятность переговоров на условиях РФ.

Ранее сообщалось, что западные чиновники уверены, что мирные переговоры являются единственным способом урегулировать конфликт на Украине.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами