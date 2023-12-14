Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли, сколько продержится Украина в условиях сокращения помощи

Bloomberg: Украина продержится еще год в условиях сокращения помощи Запада

close
100%
Leah Millis/Reuters

Украинские вооруженные силы смогут продержаться еще один год в условиях сокращения предоставляемой помощь со стороны Запада, после этого высока вероятность переговоров на условиях РФ. Такое мнение высказал обозреватель агентства Bloomberg и адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставрдидис в статье, опубликованной на сайте издания.

«Украина, вероятно, сможет прожить еще один год при сокращении поддержки Запада, но после этого Путин добьется своего», — пишет Ставридис.

Экс-адмирал ВМС США отметил, что в случае прекращения поставок вооружения Киеву российская армия получит возможность дальнейшего наступления, при этом украинские силы будут вынуждены отступить.

Если Запад сохранит свою поддержку Украине, в чем Ставридис не уверен, то «шансы на раунд значимых мирных переговоров через год резко возрастут». Вероятно, пишет обозреватель, переговоры по Украине пройдут либо под эгидой ООН, либо под эгидой «какой-либо комбинации» с участием США, Европейского Союза, Китая и Индии.

Автор статьи также приходит к выводу, что украинские силы вряд ли смогут дать отпор ВС РФ и «изгнать» Россию с присоединенных территорий юго-востока Украины.

До этого кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что не считает военную поддержку Киева эффективным способом разрешить конфликт на Украине.

Ранее Зеленского сравнили с известным мошенником.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами