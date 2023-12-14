В США раскрыли, сколько продержится Украина в условиях сокращения помощи

Украинские вооруженные силы смогут продержаться еще один год в условиях сокращения предоставляемой помощь со стороны Запада, после этого высока вероятность переговоров на условиях РФ. Такое мнение высказал обозреватель агентства Bloomberg и адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставрдидис в статье, опубликованной на сайте издания.

«Украина, вероятно, сможет прожить еще один год при сокращении поддержки Запада, но после этого Путин добьется своего», — пишет Ставридис.

Экс-адмирал ВМС США отметил, что в случае прекращения поставок вооружения Киеву российская армия получит возможность дальнейшего наступления, при этом украинские силы будут вынуждены отступить.

Если Запад сохранит свою поддержку Украине, в чем Ставридис не уверен, то «шансы на раунд значимых мирных переговоров через год резко возрастут». Вероятно, пишет обозреватель, переговоры по Украине пройдут либо под эгидой ООН, либо под эгидой «какой-либо комбинации» с участием США, Европейского Союза, Китая и Индии.

Автор статьи также приходит к выводу, что украинские силы вряд ли смогут дать отпор ВС РФ и «изгнать» Россию с присоединенных территорий юго-востока Украины.

До этого кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что не считает военную поддержку Киева эффективным способом разрешить конфликт на Украине.

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