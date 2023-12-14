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Названо место, где разместят предвыборный штаб Путина

РБК: предвыборный штаб Путина планируют разместить в московском Гостином дворе

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Владимир Баранов/РИА Новости

Предвыборный штаб Владимира Путина планируют разместить в Гостином дворе в Москве. Об этом сообщил РБК.

Информацию о предполагаемом штабе изданию подтвердил собеседник, близкий к мэрии Москвы.

Источники газеты утверждают, что официально штаб откроют ближе к концу декабря. По словам источника из Центризбиркома (ЦИК), перед началом работы по закону необходимо зарегистрировать в ЦИК группу избирателей, которые поддерживают выдвижение кандидата, открыть избирательный счет и оплатить аренду помещения.

До этого в Кремле заявили, что ожидают, как избирательная кампания в РФ вызовет «русофобские припадки» на Западе. По словам Пескова, причина в том, что на Западе не могут оценить степень консолидации общества в России, не знают о поддержке обществом Путина даже «до начала избирательной кампании».

Президентские выборы в Российской Федерации состоятся 17 марта 2024 года. Избирательная кампания должна стартовать в декабре 2023 года. Инаугурация избранного главы государства запланирована на 7 мая 2024 года. Владимир Путин объявил, что примет участи в выборах. У Путина это может быть пятым президентским сроком.

Ранее стало известно, что выборы президента РФ пройдут и в новых регионах России.

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