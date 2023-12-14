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Европейские страны призвали Борреля снять санкции с Косово

Politico: более 10 стран призвали ЕС отменить часть ограничений против Косово

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Florion Goga/Reuters

Представители 12 стран призвали Европейский союз отметить несколько рестрикций, направленных против непризнанного Косово. Об этом сообщило издание Politico.

В статье отметили, что соответствующее письмо адресовали главе внешнеполитической службы ЕС Жозепу Боррелю и спецпредставителю по Западным Балканам Мирославу Лайчаку. Документ подписали представители Бельгии, Великобритании, Германии, Хорватии, Чехии и других стран.

В числе мер, которые Евросоюз принял в отношении Косово: приостановка визитов на высшем уровне, различных контактов и мероприятий, а также финансового сотрудничества.

В конце ноября в МИД РФ обвинили Запад в игнорировании нарушений прав косовских сербов. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, НАТО ведет политику по дестабилизации Балканского полуострова и созданию новых разделительных линий, что лишний раз доказывает цель визита генсека альянса Йенса Столтенберга по Балканам.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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