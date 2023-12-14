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Встреча глав оборонных ведомств G7 впервые пройдет в Италии

Италия впервые примет встречу глав оборонных ведомств стран G7 в 2024 году

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Shutterstock

Италия в 2024 году в рамках своего председательства в Группе семи (G7) впервые проведет встречу глав оборонных ведомств. Об этом сообщил министр обороны страны Гуидо Крозетто, передает агентство Kyodo.

По его данным, итальянский министр провел в Токио переговоры со своим японским коллегой Минору Кихарой.

«Мы впервые проведем встречу глав оборонных ведомств [стран Группы семи]», — цитирует Крозетто агентство.

В ноябре премьер-министр Италии Джорджа Мелони анонсировала саммит Группы семи в итальянской области Апулия с 13 по 15 июня.

До этого Китай предложил БРИКС посоперничать с G7.
По данным газеты Financial Times, один из представителей делегации Пекина рассказал, что в случае успешного принятия новых членов в распоряжении клуба окажется доля мирового ВВП, сравнимая по объемам с «Большой семеркой».

Президент России Владимир Путин раскрыл, по какому показателю страны БРИКС обходят G7.

Ранее в США увидели перспективу роста влияния БРИКС.

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