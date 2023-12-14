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Французский политик Филиппо назвал катастрофой поездку Зеленского в США

Флориан Филиппо назвал катастрофой последний визит Зеленского в США

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Reuters

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что визит в США закончился для президента Украины Владимира Зеленского полной финансовой катастрофой. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Филиппо, Зеленский покидает Вашингтон с пустыми руками. Ему не удалось получить дополнительной финансовой помощи. Филиппо отметил, что из-за этой неудачи Зеленский с досады даже оскорбил американских чиновников, назвав их «марионетками Путина».

Французский политик призвал официальный Париж также прекратить оказывать многомиллиардную помощь Украине и отказаться от «абсурдной разрушительной и воинственной политики», проводимой главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что газета Washington Post сообщила, что советники президента Украины Владимира Зеленского настаивают, чтобы глава государства не делился важной или секретной информацией с коллегой из США Джо Байденом во время визита в страну после утечек материалов Пентагона.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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