В США могут провести расследование по импичменту Байдена

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте президента США Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что резолюцию внесли на рассмотрение представители Республиканской партии нижней палаты Конгресса США. Она предписывает комитетам Палаты представителей по надзору и подотчетности, по доходам и расходам и юридическому комитету продолжить их текущие разбирательства в рамках расследования относительно того, есть ли достаточные основания для импичмента нынешнего американского президента.

До этого стало известно, что большинство республиканцев в палате представителей американского конгресса выразили готовность объявить голосование по вопросу расследования об импичменте президенту США Джо Байдену.

До этого Комитет по регламенту палаты представителей американского конгресса поддержал резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте президенту США Джо Байдену.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.