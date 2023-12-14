МВД России объявило в розыск начальника украинской военной разведки Кирилла Буданова

В России объявлен в розыск руководитель украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов. Об этом, ссылаясь на базу данных МВД Российской Федерации, сообщает ТАСС.

По информации МВД, Буданов разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. При этом не была названа статься, по которой начальника Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины объявили в розыск.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявило, что Евросоюз рассматривает главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова в качестве возможных преемников Владимира Зеленского на посту украинского президента.

До этого Следственный комитет РФ заочно предъявил Буданову обвинения в совершении террористических актов, в том числе с использование беспилотных летательных аппаратов, на территории России.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.