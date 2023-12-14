В Кремле сочли, что отношения РФ с Саудовской Аравией и ОАЭ заиграли новыми красками

Контакты России с Саудовской Аравией и ОАЭ «заиграли новым светом». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу «Россия-24».

По его словам, у России со странами Ближнего Востока сложились традиционно добрые и партнерские отношения.

«<…> сейчас они заиграли новым светом <…>», — отметил представитель Кремля.

В качестве примера он привел взаимодействие с Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. Эти страны Песков назвал одними из главных экономических партнеров России. Пресс-секретарь российского президента обратил внимание, что ежегодный рост товарооборота «просто фантастический». Он подчеркнул, что взаимодействие развивается не только на двустороннем уровне, но и в рамках международных форматов, таких как ОПЕК+.

«Это все целый мир, который открывает нам очень большие дополнительные возможности», — резюмировал Песков.

11 декабря в ЕС оценили последствия сделки России и Саудовской Аравии для Байдена.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.