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В Кремле сочли, что отношения РФ с Саудовской Аравией и ОАЭ заиграли новыми красками

Песков: отношения РФ с Саудовской Аравией и ОАЭ заиграли новыми красками

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Алексей Никольский/РИА Новости

Контакты России с Саудовской Аравией и ОАЭ «заиграли новым светом». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу «Россия-24».

По его словам, у России со странами Ближнего Востока сложились традиционно добрые и партнерские отношения.

«<…> сейчас они заиграли новым светом <…>», — отметил представитель Кремля.

В качестве примера он привел взаимодействие с Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. Эти страны Песков назвал одними из главных экономических партнеров России. Пресс-секретарь российского президента обратил внимание, что ежегодный рост товарооборота «просто фантастический». Он подчеркнул, что взаимодействие развивается не только на двустороннем уровне, но и в рамках международных форматов, таких как ОПЕК+.

«Это все целый мир, который открывает нам очень большие дополнительные возможности», — резюмировал Песков.

11 декабря в ЕС оценили последствия сделки России и Саудовской Аравии для Байдена.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.

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