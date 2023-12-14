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Песков счел очевидным получение палестинцами своего государства

Песков заявил, что палестинцы должны получить свое государство

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Bonnie Cash/Reuters

Нет никаких сомнений в том, что палестинцы должны получить свое государство. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу «Россия-24».

«Очевидно, что палестинцы должны получить свое государство, <…> как это было решено Советом Безопасности [ООН]», — сказал представитель Кремля.

По его мнению, без этого урегулирование ближневосточного конфликта невозможно. Песков призвал задуматься, как решать гуманитарную катастрофу в Газе, где более 2 млн человек находятся в нечеловеческих условиях. Представитель Кремля обратил внимание, что Россия предпринимает посильные меры по оказанию гуманитарной помощи сектору Газа.

Песков отметил, что к обострению привели попытки монополизировать процесс урегулирования ситуации в зоне конфликта со стороны американцев.

Накануне в Израиле рассказали о позиции США по войне в секторе Газа. Официальный представитель МИД страны Лиор Бен-Дор прокомментировал принятие ГА ООН резолюции, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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