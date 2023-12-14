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В Белом доме отвергли возможность помилования Байденом своего сына Хантера

Белый дом заявил, что Байден не будет выносить помилование своему сыну Хантеру

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Nick Wass/AP

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент страны Джо Байден не намерен помиловать своего сына Хантера, если того признают виновным в совершении налоговых преступлений. Об этом со ссылкой на брифинг в Вашингтоне сообщает РИА Новости.

По словам Жан-Пьер, она предельно ясно дала понять, что глава государства не собирается выносить помилование своему сыну.

Ранее сообщалось, что члены контролируемой республиканцами палаты представителей США начнут разбирательство о неуважении к суду в отношении сына президента страны Джо Байдена — Хантера Байдена.

До этого сын президента США Хантер Байден во время дачи показаний в палате представителей конгресса заявил, что его отец Джо Байден не был вовлечен в его бизнес.

9 декабря сын президента США Хантер Байден обвинил своих критиков из Республиканской партии страны в подготовке покушения на него с целью навредить его отцу.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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