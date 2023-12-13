В Кремле объяснили, кто определяет сроки начала предвыборной кампании

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков переадресовал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) вопрос о сроках начала предвыборной президентской кампании. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в ЦИК определяют график, а информацию о начале предвыборной кампании журналистам стоит узнавать у них.

Песков добавил, что все необходимые процедуры для оформления Владимира Путина как кандидата на пост президента РФ будут выполнены, некоторые действия уже проявляет инициативная группа, которая планирует широкомасштабное мероприятие по выдвижению Путина как кандидата.

До этого заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации (ЦИК РФ) в полном объеме поступило 33,2 млрд рублей на подготовку к президентским выборам, которые состоятся в 2024 году.

11 декабря зампред Совбеза Дмитрий Медведев объяснил, почему президентом РФ должен быть такой политик, как Владимир Путин.

Ранее Песков назвал доносы «отвратительными».