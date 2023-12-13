Песков рассказал об отбое обращений россиян на прямую линию

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что все обращения россиян, поступившие на прямую линию Владимира Путина, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, представители ОНФ принимали участие в сборе вопросов, сидели на телефонах сутками, они продолжат разбирать весь массив обращений.

Песков подчеркнул, что каждый, кто поставил предметный вопрос, получит на него ответ в виде информации или в виде необходимых действий для решения проблемы.

До этого Песков подтвердил, что на прямой линии с Владимиром Путиным будут ведущие, как и на предыдущих мероприятиях такого формата.

1 декабря телеканал «Россия-24» сообщил, что граждане России начали подавать свои обращения в кол-центр Народного фронта к совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая пройдет 14 декабря.

Ранее Песков назвал доносы «отвратительными».