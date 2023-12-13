Песков анонсировал участие иностранных СМИ в прямой линии с Путиным

На итоговом мероприятии с президентом России Владимиром Путиным будут присутствовать западные СМИ как из дружественных, так и из недружественных стран. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала »Россия 24».

«И из иностранных СМИ будут и дружественные страны представлены, и недружественные», — сказал Песков, уточнив, что те, кто имеет обязательную для журналистов аккредитацию в МИДе продолжает свою работу в РФ.

Он обратил внимание, что на «Итогах года» с Путиным будут как российские федеральные СМИ, так и региональные из всех субъектов федерации.

До этого в Кремле заявили, что ожидают, как избирательная кампания в РФ вызовет «русофобские припадки» на Западе. По словам Пескова причина в том, что на Западе не могут оценить степень консолидации общества в России, не знают о поддержке обществом Путина даже «до начала избирательной кампании».

Ранее в ГД заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.