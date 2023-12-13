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В Словакии оценили возможность вылетов украинских F-16 с баз НАТО

Парламент Словакии: вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО станут красной линией для России

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага заявил, что вылеты украинских истребителей F-16 с авиабаз стран НАТО для российской стороны являются красной линией, это приведет к открытому столкновению с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что посол РФ проинформировал его о «важном вопросе». Российская сторона считает, что некоторые западные страны собираются подключиться к российско-украинскому конфликту, предоставив ВСУ аэродромы для истребителей.

Блага добавил, что для Москвы данный фактор является красной линией, Россия предупреждает, что это может привести к открытому столкновению, а эскалация «может привести к Третьей мировой войне».

До этого стало известно, что бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассмеялся в ответ на просьбу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного поставить Киеву самолеты F-16.

Отмечается, что этот разговор произошел весной на фоне утечек секретных документов Пентагона в Discord. Экс-глава Генштаба позвонил коллеге, чтобы принести извинения за скандал.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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