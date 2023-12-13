В Кремле ожидают, что избирательная кампания в РФ вызовет «русофобские припадки» на Западе

Избирательная кампания в РФ спровоцирует «русофобские припадки» на Западе, где не понимают степень консолидации россиян. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24».

«Очевидно, что русофобские припадки будут продолжаться», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, в ходе них главным объектом станет сама избирательная кампания. Он подчеркнул, что на Западе не могут оценить степень консолидации общества в России, не знают о поддержке обществом президента Владимира Путина даже «до начала избирательной кампании».

Официальный представитель Кремля обратил внимание на большое число обращений на прямую линию с выражением поддержки президенту. Песков добавил, что в условиях гибридной войны избирательная кампания просто «не может не быть» объектом для нападок со стороны политиков США и ЕС.

«С другой стороны, мы обрели некий иммунитет против этих нападок. Уверен, что этот иммунитет будет работать», — резюмировал он.

13 декабря было названо число поступивших вопросов к прямой линии с Путиным.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.