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Советники Зеленского просили не делиться с Байденом секретной информацией

WP: советники рекомендовали Зеленскому не делиться секретными данными с Байденом

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Kacper Pempel/Reuters

Советники президента Украины Владимира Зеленского настаивают, чтобы глава государства не делился важной или секретной информацией с коллегой из США Джо Байденом во время визита в страну после утечек материалов Пентагона, пишет газета Washington Post, ссылаясь на источники.

«Утечка также вызвала сомнения на Украине о способности Вашингтона хранить важные секреты», — приводит издание доводы ближних советников Зеленского перед визитом президента в Вашингтон.

По словам источника, Зеленскому советовали «не делиться чем-либо с Байденом, если он не хотел, чтобы оно оказалось на первой полосе Washington Post».

В то же время бывший высокопоставленный чиновник из минобороны США заявил, что утечки секретных документов Пентагона по Украине и вызвали некую напряженность между двумя странами, но обмен разведданными после этого не прекратился.

До этого в Соединенных Штатах суд постановил, что подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра останется под стражей до старта разбирательства.

Мужчина был арестован 13 апреля по подозрению в публикации секретных документов США, 28 апреля Окружной суд Массачусетса не смог принять решения об избрании меры пресечения в отношении Тейшейры.

Ранее сообщалось, что переписка минобороны США и Британии 10 лет приходила «союзнику России» из-за опечатки.

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